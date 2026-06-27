Gegen Prag in der Pflicht
Heimspiel-Hattrick steht bevor: Nach Fehlstart müssen und wollen Raiders liefern
Wollen die Raiders und Tobias Rodlauer die nur noch kleine Chance auf das Halbfinale nutzen, muss am Samstag im Heimspiel gegen die Prag Lions ein Erfolg her.
© Goran Milosavljevic
Vier Spiele, vier Niederlagen: Nur ein Heimsieg gegen Schlusslicht Prag Lions hält die Swarco Raiders am Samstag (18 Uhr, Tivoli Stadion) im Kampf ums Play-off der European Football Alliance über Wasser. Headcoach Fatah ist zuversichtlich.
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