Gegen Prag in der Pflicht

Heimspiel-Hattrick steht bevor: Nach Fehlstart müssen und wollen Raiders liefern

Wollen die Raiders und Tobias Rodlauer die nur noch kleine Chance auf das Halbfinale nutzen, muss am Samstag im Heimspiel gegen die Prag Lions ein Erfolg her.
© Goran Milosavljevic
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Vier Spiele, vier Niederlagen: Nur ein Heimsieg gegen Schlusslicht Prag Lions hält die Swarco Raiders am Samstag (18 Uhr, Tivoli Stadion) im Kampf ums Play-off der European Football Alliance über Wasser. Headcoach Fatah ist zuversichtlich.

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