Betrüger gab sich als Geschäftspartner aus: Tiroler um hohe Summe geprellt

Ebbs – Ein 53-jähriger Geschäftsführer ist Opfer eines schweren Betrugs geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann bereits am vergangenen Dienstag von einem vermeintlichen Geschäftspartner seiner Firma kontaktiert.

Der Unbekannte verleitete den Geschäftsführer dazu, einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Erst nach der Transaktion fand der 53-jährige Österreicher heraus, dass der Kontakt eine falsche Identität vorgetäuscht hatte und nicht für die besagte Partnerfirma tätig war. (TT.com)