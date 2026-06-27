34-Jähriger nach Brückensprung in Neue Donau ertrunken

Wien – Ein 34-Jähriger ist am Freitagabend in Wien-Floridsdorf nach einem Sprung von einer Fußgängerbrücke in die Neue Donau gestorben. Der Mann soll laut der anwesenden Lebensgefährtin noch zu einem Brückenpfeiler bei der U-Bahn-Station Neue Donau geschwommen und dann untergegangen sein. Taucher der Berufsfeuerwehr Wien brachten den Mann an Land, die Berufsrettung Wien startete Reanimationsmaßnahmen, welche aber nicht mehr erfolgreich waren. Das teilte die Polizei am Samstag mit.