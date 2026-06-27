„Massiver Löschangriff“

Alte Mühle in Schwendau abgebrannt: Feuerwehren konnten Waldbrand verhindern

Die historische Mühle am Sidanbach stand in Vollbrand. Auch auf den Wald griffen die Flammen über.
© zoom.tirol

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162