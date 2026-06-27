Feuerwehr-Großeinsatz im Zillertal: Mühle und Wald stehen in Flammen

Schwendau – Im Zillertal läuft derzeit ein Großeinsatz. Nach ersten Informationen steht ein Mühlengebäude in Schwendau in Brand. Das Feuer breitete sich auch auf den Wald dahinter aus. Zahlreiche Einsatzkräfte stehen im Einsatz.

Gegen 12 Uhr wurden die Feuerwehren im Zillertal zu dem Großbrand alarmiert. Im Einsatz stehen neben der Feuerwehr Schwendau auch die Feuerwehren aus Ramsau, Mayrhofen, Laimach, Uderns und Schwaz. Auch Flughelfer aus dem Bezirk, die Bergrettung zur Absicherung im Gelände und die Libelle zum Löschen sind vor Ort. Bisher wurden keine Verletzten gemeldet. (TT.com)