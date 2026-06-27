Schwerer Motorradunfall im Ötztal: 58-Jährige starb, drei Verletzte

Bei einem Überholvorgang übersah die Motorradfahrerin einen entgegenkommenden Pkw. Die 58-Jährige wurde durch die Luft geschleudert und tödlich verletzt. Der Autofahrer und zwei weitere Biker wurden verletzt.

Oetz – Auf der Ötztalstraße (B186) kam es am Samstagvormittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Österreicherin und ihr 59-jähriger Mann fuhren gegen 10 Uhr mit ihren Motorrädern von Oetz taleinwärts. Bei einem Überholvorgang übersah die Frau einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zur Frontalkollision.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl das Motorrad als auch der Pkw massiv beschädigt. „Die Österreicherin wurde durch die Luft geschleudert und blieb einige Meter von der Kollisionsstelle entfernt schwer verletzt liegen“, teilte die Polizei mit.

Von Trümmerteilen verletzt

Durch den Aufprall wurden Trümmerteile des Motorrades in alle Richtungen geschleudert. Ein Motorradteil bzw. das Motorrad-Wrack traf den nachfolgenden Motorradlenker. Der 60-jährige Deutsche kam dadurch zu Sturz. Auch der dahinter fahrende Motorradlenker, ein 55-jähriger Deutscher, stürzte wegen Trümmerteilen, die auf der Fahrbahn lagen.

Nachkommende Autofahrer leisteten Erste Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Die Motorradlenkerin erlag jedoch noch vor Eintreffen von Polizei und Rettung ihren schweren Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle.