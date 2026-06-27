Ex-FPÖ-Obmann Hofer wurde nach Alkofahrt Führerschein abgenommen

Der ehemalige Verkehrsminister Norbert Hofer soll Freitagmittag mit 2,48 Promille unterwegs gewesen sein.

Pinkafeld – Der ehemalige FPÖ-Obmann und Verkehrsminister Norbert Hofer musste am Freitag nach einem positiven Alko-Vortest seinen Führerschein abgeben, berichtete die Kronen Zeitung am Samstag. Hofer, der nach seinem Rückzug als Klubobmann der FPÖ Burgenland Ende 2025 und seinem Wechsel in die Privatwirtschaft einfacher Abgeordneter im Landtag ist, soll 2,48 Promille im Blut gehabt haben. In einem Statement betonte er, dass es ihm leid tue.

Der Vorfall soll sich Freitagmittag auf der Heimfahrt des Politikers von der Steiermark nach Pinkafeld zugetragen haben. Das Auto des Freiheitlichen soll dabei eine Verkehrsinsel touchiert, auf die Gegenfahrbahn geraten und fast in den Straßengraben gefahren sein. Ein Zeuge rief die Polizei, die Hofer nach kurzer Fahndung an seiner Wohnadresse neben seinem Auto antraf. Gegenüber den Beamten soll der Politiker angegeben haben, nicht selbst am Steuer gesessen zu sein. Einen gerichtlich verwertbaren Alkomattest verweigerte er laut "Krone".

Hofer: "Trage natürlich alle Konsequenzen"

"Es tut mir leid", teilte Hofer am Samstagnachmittag in einem Statement gegenüber der APA mit. "Ich habe so einen Fehler noch nie gemacht und trage natürlich alle Konsequenzen, die die Behörde nun in diesem Zusammenhang ziehen wird."