Flippige Sucht

Von Reith auf die Weltbühne: Seine Tricks am Flipper schauen Fans rund um den Globus

Abraham Siedler gelang es sich aus dem beschaulichen Reith bei Seefeld weltweit einen Namen zu machen mit Videos übers Flippern.
© Rita Falk
Susann Frank

Von Susann Frank

Mit zwei Knöpfen, einer Stahlkugel und jeder Menge Präzision begeistert Abraham Siedler Tausende Fans auf der ganzen Welt. Der Tiroler hat sich in der internationalen Flipper-Szene einen Namen gemacht und erklärt auf YouTube die Tricks eines Spiels, das für ihn Sport und kein Zeitvertreib ist.

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