Flippige Sucht
Von Reith auf die Weltbühne: Seine Tricks am Flipper schauen Fans rund um den Globus
Abraham Siedler gelang es sich aus dem beschaulichen Reith bei Seefeld weltweit einen Namen zu machen mit Videos übers Flippern.
© Rita Falk
Mit zwei Knöpfen, einer Stahlkugel und jeder Menge Präzision begeistert Abraham Siedler Tausende Fans auf der ganzen Welt. Der Tiroler hat sich in der internationalen Flipper-Szene einen Namen gemacht und erklärt auf YouTube die Tricks eines Spiels, das für ihn Sport und kein Zeitvertreib ist.
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