Pinsa statt Pizza
Junior-Chefin mit 20: Wie eine Familie ein Lokal in der Innsbrucker Innenstadt betreibt
Hannah Hudovernik (Mitte) führt gemeinsam mit Vater Thomas Hudovernik und dessen Partnerin Brigitte Steixner das neue Lokal in der Innsbrucker Altstadt.
© Axel Springer
Im Winter war Hannah Hudovernik noch die jüngste Betreiberin am Innsbrucker Christkindlmarkt. Nun hat sie den nächsten Schritt gewagt: Seit knapp vier Wochen führt die 20-Jährige ein Lokal in der Innsbrucker Altstadt – aber nicht alleine.
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