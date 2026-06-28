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Gewitter nach Rekord-Hitze
Sturmböen, Starkregen und Hagel: Schäden im Oberland, Stromausfall im Außerfern
Feuerwehreinsatz bei einer überfluteten Unterführung zwischen Silz und Mötz.
© Liebl
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