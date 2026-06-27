Zur Hitze kam noch ein Hangrutsch hinzu: Race across the Alps wurde noch härter

Der Tiroler Patrick Hagenaars gewann das Race across the Alps in knapp 21 Stunden.

In der aktuellen Hitzewelle durften die Teilnehmer des Race across the Alps auf der einen Seite ein wenig durchatmen: kühle Nächte, etwas Regen und hohe Pässe mit niedrigeren Temperaturen. Auf der anderen Seite wurde die mit 525 Kilometern und mehr als 14.000 Höhenmetern ohnedies schon knallharte Strecke kurzfristig noch ein Stück länger. Ein Hangrutsch in der Nähe machte die Umfahrung des Bernina-Passes notwendig. So kamen noch mal 30 km dazu, auch wenn der Umbrail-Pass und damit gut 900 hm gestrichen wurden.

Der Tiroler Gewinner Patrick Hagenaars blieb in 20:59 Stunden dennoch hauchdünn unter der 21-Stunden-Marke und schnappte sich den Sieg vor einem weiteren Tiroler, Frederic Pasqualini (21:23:56,0). Dritter wurde Michael Oberrauch (ITA) in 21:32:17,7. Bei den Damen setzte sich die Deutsche Tina Büttner in 25:11:21,8 durch. „Es ist so weit alles reibungslos verlaufen“, meinte TVB-Geschäftsführer und Mit-Organisator Manuel Baldauf, als die letzten Fahrer das Ziel erreichten.

Bereits am Vorabend fand ebenfalls in Nauders das bekannte Nightrace statt. Der Imster Ex-Weltmeister Daniel Federspiel verpasste dabei als Zweiter knapp den Sieg.