Zwei Mal Platz sechs: Zugvogel Schwaz hielt die Liga am besten

Letzte Spiele im Play-off der österreichischen Tennis-Bundesliga: Bei den Damen stiegen mit Kufstein und Wörgl zwei der vier Tiroler Teams ab, Schwaz und Kitzbühel hielten hingegen ihren Platz in der obersten Spielklasse – so wie auch die Schwazer Herren.

Innsbruck – Überraschungen gab es zum Abschluss der Tennis-Bundesliga am Samstag keine großen mehr: Die TC-Zugvogel-Schwaz-Damen feierten gegen Mödling einen 7:0-Erfolg – Anna-Lena Ebster und Maren Beko siegten jeweils im Champions-Tie-Break – und fixierten damit Platz sechs im Endklassement.

Kitzbühels Damen verloren mit 2:5 in Klagenfurt, schafften aber noch einen Gegenpunkt (Lederer/Schiechtl mit 14:12 im Entscheidungs-Tie-Break) und sind nun Achte – einen Zähler vor TC Sparkasse Kufstein, das im Derby der beiden (Tiroler) Absteiger gegen Wörgl mit 6:1 gewann.

Tina Schiechtl und Co. schafften mit Kitzbühel im Endklassement Rang acht, die Tiroler Nummer eins war Schwaz mit Platz sechs. © Kristen

Bei den Herren schaffte der TC Zugvogel Schwaz den ersten Platz hinter den vier Finalplätzen. Zum Abschluss gelang Alexander Weis, Niklas Waldner, Luca Maldoner, Philipp Schroll, Maurice-Noel Kaserer und Fabian Wöll ein 6:3 in Dornbirn und Platz fünf im Endklassement. In den Halbfinalspielen setzte sich übrigens Salzburg gegen Strassburg (7:2) und Mauthausen gegen Bad Sauerbrunn durch. Ein offizielles Datum für das Liga-Finale gibt es bislang keines.

Auf dem Weg ins Finale

Apropos Finale: In der Tiroler Liga starteten die Damen in die vorletzte Runde, ehe am 11. Juli das Endspiel steigt. Spitzenreiter Reutte gewann mit 6:1 gegen Wörgl, Verfolger Natters knapp in Hippach. Telfs siegte gegen Schlitters, Hall gegen den IEV mit 5:2. Die Herren spielen am Sonntag (ab 10 Uhr) – unter anderem Zugvogel Schwaz gegen SV Silz, das Finale des Vorjahres.