Tiroler Band „Tschentig“ mittendrin beim Woodstock der Blasmusik

„Das Woodstock der Blasmusik“ geht am nächsten Wochenende wieder über die Bühne, und da muss man sich ehrlich sein, es genießt schon seit Jahren Kultstatus. Über 150 Bands aus elf Ländern werden auf neun Bühnen und zusätzlichen Nebenschauplätzen auftreten.

Von 2. bis 5. Juli sollen rund 110.000 Besucher und Bands das Gelände mit „Love, Peace & Blasmusik“ füllen. Und mittendrin ist in diesem Jahr eine kleine, feine Truppe aus Tirol namens „Tschentig“.

„Tschentig“ und „Viera Blech“ machen auf der Hauptbühne mit ihrem neuen Song gemeinsame Sache . © Maizner

Die erfolgreiche Tiroler Crossover-Formation um Harfenistin Hanna Maizner und ihre erweiterte Familie hat gemeinsam mit dem Tiroler Vorzeige-Produzenten Manu Stix einen Song geschrieben und produziert: „Auf zum Musigfest“ vereint die besten Geschichten, Erlebnisse und Emotionen vergangener Musikfeste. Und nun kommt das Highlight: Ein gemeinsamer Auftritt mit Tirols Edel-Blechensemble Viera Blech! Das Feature zum Song, der seit Freitag auf allen Plattformen erhältlich ist, wird am Samstag, 4. Juli, vor 20.000 Menschen auf der Mainstage präsentiert.