Kroatien steigt mit 2:1 gegen Ghana als Gruppenzweiter auf

Kroatien hat mit einigem Zittern zum dritten Mal in Folge die K.o.-Phase bei der Fußball-WM erreicht. Der Vize-Weltmeister 2018 und Dritte von 2022 beendete die Gruppe L nach einem hart erkämpften 2:1 gegen Ghana mit sechs Punkten als Zweiter hinter England (7) und vor Ghana (4) und Panama (0). Nikola Vlasic (83.) köpfelte die Kroaten in Houston (Texas) ins Sechzehntelfinale. Dort warten auf Kroatien und Ghana jeweils Gegner aus Gruppe K - entweder Portugal oder Kolumbien.

Ghana war bereits vor Anpfiff fix für die Runde der besten 32 qualifiziert und steigt als einer von acht besten Gruppendritten auf. Die Kroaten hatten noch einen Punkt für das fixe Weiterkommen benötigt und kontrollierten in der ersten Hälfte das Spiel, ohne allerdings ständig Druck auszuüben. Im chancenärmeren ersten Abschnitt touchierte ein Distanzschuss von Vlasic in Minute 17 die Außenstange. Noch genauer zielte Petar Sucic. Der Flachschuss des Mittelfeldmannes von Inter Mailand aus 27 m passte genau ins linke Eck.