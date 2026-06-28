ÖFB-Team im Vorteil
WM 2026 live! Verlieren verboten gegen Algerien: Österreich braucht einen Punkt
Stefan Posch und Philipp Lienhart verteidigen im Verbund gegen die algerische Offensive.
© APA/AFP/JUAN MABROMATA
Österreich hält gegen Algerien alle Trümpfe in der Hand. Ein Punkt würde beiden Mannschaften zum Weiterkommen reichen und sicher ins Sechzehntelfinale befördern. Mit uns seid ihr beim Match live dabei!
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