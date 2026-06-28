Ein Punkt reicht fix
WM live! Aufstellung ist da: Österreich startet mit Arnautovic gegen Algerien
Stürmt Österreich angeführt von Marko Arnautovic ins Sechzehntelfinale?
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Österreich hält gegen Algerien alle Trümpfe in der Hand. Ein Punkt würde beiden Mannschaften zum Weiterkommen reichen, die ÖFB-Elf könnte sich unter Umständen sogar eine knappe Niederlage leisten. Mit uns seid ihr beim Match live dabei!
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