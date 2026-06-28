Nervenkrimi für ÖFB-Team

WM 2026 live! Verlieren verboten gegen Algerien: Österreich braucht einen Punkt

Marko Arnautovic schoss Österreich nach rund einer halben Stunde in Führung.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Michael Pipal

Von Michael Pipal

Österreich hält gegen Algerien alle Trümpfe in der Hand. Ein Punkt würde beiden Mannschaften zum Weiterkommen reichen und sicher ins Sechzehntelfinale befördern. Mit uns seid ihr beim Match live dabei!

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