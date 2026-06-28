Schwerer Schicksalsschlag für Niederlande-Star: Baby während Schwangerschaft gestorben

Kurz vor dem ersten K.o.-Runden-Spiel gegen Marokko hat Oranje-Star Cody Gakpo einen familiären Schicksalsschlag zu verkraften. Die Freundin des niederländischen Nationalspielers teilte via Instagram mit, dass das gemeinsame Baby des Paars während der Schwangerschaft gestorben sei.

„Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht, dass unser kleiner Junge während der Schwangerschaft gestorben ist“, schreibt Noa van der Bij. „Danke euch für alle Liebe und Unterstützung.“

Gakpo und seine Freundin hatten am 30. Mai verkündet, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Das Paar hat bereits einen zwei Jahre alten Sohn. Der Stürmer vom FC Liverpool bat via Instagram darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren. „Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie“, schrieb Gakpo.