Der 50. Bachmann-Preis wird vergeben

Am Sonntag wird in Klagenfurt zum 50. Mal der Bachmann-Preis vergeben. Wenige Tage nach dem 100. Geburtstag der Dichterin Ingeborg Bachmann werden beim Jubiläum der Tage der deutschsprachigen Literatur durch Punktevergabe einer siebenköpfigen Jury Preise im Gesamtwert von 75.000 Euro vergeben. Nach den Lesungen und Jurydiskussion gelten die Ungarin Kinga Tóth, die Österreicherin Magdalena Schrefel sowie die Deutschen Jovana Reisinger und Lena Schätte als Favoritinnen.