Kolumbien nach Nullnummer gegen Portugal Gruppensieger

Kolumbien hat als Gruppe-K-Sieger den Sprung ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko geschafft. Die Südamerikaner trennten sich am Samstag im abschließenden Schlager von Verfolger Portugal in Miami vor 64.478 Zuschauern torlos und hielten diesen um zwei Punkte auf Distanz. Zum Auftakt der K.o.-Phase wartet am Samstag in Kansas City ein Drittplatzierter, die Portugiesen treten bereits am Freitag in Toronto gegen den Pool-L-Zweiten Kroatien an.

Die Partie nahm nach einer ereignisarmen Anfangsphase, in der nur der in die Startelf gerückte kolumbianische Stürmer Jhon Cordoba zweimal (2., 17.) gefährlich wurde, kurz vor der Pause richtig an Fahrt auf. Portugal drückte da auf die Führung. Bruno Fernandes scheiterte an Tormann Camilo Vargas (39.), Ruben Neves zielte vorbei (40.) und Joao Felix setzte einen Volley knapp drüber (42.). Der portugiesische Stürmer war es auch, der nach Wiederbeginn über das Tor köpfelte (51.). Sonst waren allerdings bei einem munteren Hin und Her die Kolumbianer deutlich gefährlicher.