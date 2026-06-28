Neuer Hitzerekord

Tirol schwitzt weiter: Zur Hitze gesellen sich heftige Unwetter

Während am Samstag untertags neue Hitzerekorde aufgezeichnet wurden, entluden sich bereits am Abend die ersten Gewitterzellen im Tiroler Oberland.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Hannah Purner

Von Hannah Purner

Die Hitzewelle hält Tirol weiter fest im Griff. Zwar sorgen Gewitter in den kommenden Tagen stellenweise für Abkühlung, doch Entwarnung geben die Meteorologen nicht: Hitzestress bleibt bestehen, gleichzeitig steigt die Gefahr durch Starkregen und Muren.

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