Neuer Hitzerekord
Tirol schwitzt weiter: Zur Hitze gesellen sich heftige Unwetter
Während am Samstag untertags neue Hitzerekorde aufgezeichnet wurden, entluden sich bereits am Abend die ersten Gewitterzellen im Tiroler Oberland.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Die Hitzewelle hält Tirol weiter fest im Griff. Zwar sorgen Gewitter in den kommenden Tagen stellenweise für Abkühlung, doch Entwarnung geben die Meteorologen nicht: Hitzestress bleibt bestehen, gleichzeitig steigt die Gefahr durch Starkregen und Muren.
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