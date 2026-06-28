Von Unwetter überrascht: Bergsteigerin (26) verletzte sich an der Watzespitze

Am Samstag unternahm eine 26-jährige Österreicherin gemeinsam mit drei Bergkameraden eine hochalpine Klettertour über den Ostgrat auf die Watzespitze (3.532 m). Nach dem Erreichen des Gipfels entschloss sich die vierköpfige Gruppe aufgrund der vorherrschenden Witterungsverhältnisse, den Abstieg nicht über den Eisweg, sondern über den Ostgrat vorzunehmen. Bei sämtlichen Beteiligten handelte es sich um erfahrene und gleichwertige Bergsteiger.

Nachdem die Gruppe das Ende der Wand erreicht hatte, zog laut Angaben der Beteiligten ein Unwetter auf. Aus diesem Grund beabsichtigten sie, die nahegelegene Kaunergrathütte möglichst rasch zu erreichen. Dabei querte die Frau gegen 18.45 Uhr im Laufschritt ein Schneefeld, wobei sie mit dem linken Bein auf der Schneedecke einbrach und sich an einem scharfkantigen Stein eine etwa 6 cm lange Riss-Quetsch-Wunde am linken Unterschenkel zuzog.