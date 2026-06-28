Österreich gegen Island

Auftakt zur U19-Frauen-EM: Eine Spinn kommt auch einmal allein

Das U19-Frauen-Nationalteam startet heute in die EM – die Tirolerin Greta Spinn dürfte erst ab dem zweiten Spiel durchstarten.
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Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

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