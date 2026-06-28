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Österreich gegen Island
Auftakt zur U19-Frauen-EM: Eine Spinn kommt auch einmal allein
Das U19-Frauen-Nationalteam startet heute in die EM – die Tirolerin Greta Spinn dürfte erst ab dem zweiten Spiel durchstarten.
© ÖFB/Wilhelm
Von Daniel Lenninger
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