Österreichs Sängerknaben
Kult-Hit als Kabinen-Kracher: So feierte die ÖFB-Elf den Aufstieg
Nach dem 3:3-Spektakel gegen Algerien ließen die ÖFB-Stars ihren Emotionen freien Lauf. In der Kabine wurde der Fendrich-Klassiker „Strada del Sole“ geschmettert. Dabei sorgten David Alaba und Co. bei den Fans für Gänsehaut.
Reaktionen zum Spektakel
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Spieler in der Einzelkritik
Ein Einser für den Joker, aber auch sechs Vierer: Die Noten für das ÖFB-Team
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