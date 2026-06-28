Österreichs Sängerknaben

Kult-Hit als Kabinen-Kracher: So feierte die ÖFB-Elf den Aufstieg

Nach dem 3:3-Spektakel gegen Algerien ließen die ÖFB-Stars ihren Emotionen freien Lauf. In der Kabine wurde der Fendrich-Klassiker „Strada del Sole“ geschmettert. Dabei sorgten David Alaba und Co. bei den Fans für Gänsehaut.

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