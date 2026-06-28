Drei Läufer wegen Hitze bei Trailrun in Scheffau von Bergrettung geborgen
Scheffau – Beim „Kaiserkrone Trail“ in Scheffau mussten am Samstag bei hohen Temperaturen drei Sportler von der Bergrettung geborgen werden.
Um 10.42 Uhr kam es bei einem 27-jährigen Niederländer beim Panorama-Lauf zu einer Überhitzung. Er musste das Rennen abbrechen und wurde von der Bergrettung Scheffau bei der Kaiser-Hochalm auf 1420 Metern Höhe geborgen.
Um 10.44 Uhr meldete ein 39-jähriger Niederländer akute Schockzeichen. Er hatte sich wiederholt erbrochen. Er hatte zuvor den Ultra-Trail abgebrochen, war selbstständig zur Steiner Hochalm auf 1260 Metern zurückgegangen und wurde dort schließlich von der Bergrettung Scheffau geborgen.
Um 12.20 Uhr erlitt ein 35-jähriger Österreicher eine heftige Überhitzung im Bereich des Abstiegs über der Rehbachklamm auf 910 m. Aufgrund der Hyperthermie erlitt der Sportler einen Kollaps. Die Einsatzkräfte maßen bei ihm eine Körperkerntemperatur von 41,3 Grad Celsius. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3“ in den Schockraum des BKH Kufstein geflogen, wo er behandelt wurde und sich sein Zustand stabilisierte. (TT.com)