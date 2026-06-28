Drei Läufer wegen Hitze bei Trailrun in Scheffau von Bergrettung geborgen

Scheffau – Beim „Kaiserkrone Trail“ in Scheffau mussten am Samstag bei hohen Temperaturen drei Sportler von der Bergrettung geborgen werden.

Um 10.42 Uhr kam es bei einem 27-jährigen Niederländer beim Panorama-Lauf zu einer Überhitzung. Er musste das Rennen abbrechen und wurde von der Bergrettung Scheffau bei der Kaiser-Hochalm auf 1420 Metern Höhe geborgen.

Um 10.44 Uhr meldete ein 39-jähriger Niederländer akute Schockzeichen. Er hatte sich wiederholt erbrochen. Er hatte zuvor den Ultra-Trail abgebrochen, war selbstständig zur Steiner Hochalm auf 1260 Metern zurückgegangen und wurde dort schließlich von der Bergrettung Scheffau geborgen.