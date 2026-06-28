Drei Hubschrauber im Einsatz

Waldbrand nach Blitzeinschlag in Haiming: Löscharbeiten in der Früh wieder aufgenommen

Rauch steigt aus dem Wald empor. Sonntagfrüh wurden die Löscharbeiten wieder aufgenommen.
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