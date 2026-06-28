Kreislaufprobleme in der Wand: Zwei Kletterer in Ebbs aus Bergnot gerettet

Ebbs – Zwei deutsche Kletterer sind am Samstag bei einer Klettertour im Kaisergebirge in eine alpine Notlage geraten und mussten gerettet werden. Die 33-jährige Frau und der 29-jährige Mann stiegen gegen 10.40 Uhr in die anspruchsvolle Route „Bergrettungstour Kufstein“ im Zahmen Kaiser ein, die über 13 Seillängen verfügt und mit der Schwierigkeit 6+/7- bewertet ist.

Ab der achten Seillänge machten dem Mann die Sonneneinstrahlung und die außergewöhnlich heißen Temperaturen schwer zu schaffen. Nach der zehnten Seillänge und mehreren kleineren Stürzen war der 29-Jährige völlig kraftlos und litt unter Kreislaufproblemen. Da er sich nicht mehr in der Lage sah, seine Partnerin zu sichern, setzte diese um 18.14 Uhr einen Notruf ab. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das erfahrene Kletterduo bereits über 8,5 Stunden in der Wand, während die Route üblicherweise mit 5,5 Stunden veranschlagt ist.