„InnStrumenti“ laden wieder zum Ope(r)n Air im Innsbrucker Hofgarten
Es ist ein innovatives Konzertformat für Jung und Alt, für Opernfans und Neugierige: Nach den großen Erfolgen mit „Carmen“ in Innsbruck und Wien sowie „Don Giovanni“ lädt das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti zum dritten Mal zu seinem Freiluftkonzert „Ope(r)n Air“ ein, und zwar am 5. Juli (19.30 Uhr) in den Innsbrucker Hofgarten, tags zuvor übrigens in die Hofburg in Brixen.
Diesmal stehen die schönsten musikalischen Höhepunkte aus Gioachino Rossinis Meisterwerk „Der Barbier von Sevilla“ auf dem Programm – als mitreißendes Open-Air-Konzert in kompakter Form von rund 90 Minuten.
Renommierte Gesangssolisten mit Tiroler Wurzeln sind live zu erleben, außerdem Patrizia Pfeifer und Thomas Lackner, die mit Charme, Witz und kreativen Szenen durch die Handlung führen.
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