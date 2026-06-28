„InnStrumenti“ laden wieder zum Ope(r)n Air im Innsbrucker Hofgarten

Es ist ein innovatives Konzertformat für Jung und Alt, für Opernfans und Neugierige: Nach den großen Erfolgen mit „Carmen“ in Innsbruck und Wien sowie „Don Giovanni“ lädt das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti zum dritten Mal zu seinem Freiluftkonzert „Ope(r)n Air“ ein, und zwar am 5. Juli (19.30 Uhr) in den Innsbrucker Hofgarten, tags zuvor übrigens in die Hofburg in Brixen.