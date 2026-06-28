Orange Unwetterwarnung
Erste Gewitter entluden sich über Tirol: Einsätze im Oberland und im Zillertal
Die Unwettergefahr in Tirol ist hoch: Bereits am Samstag mussten die Feuerwehren unter anderem in Silz/Mötz ausrücken. Auch am Sonntag kam es zu zahlreichen Einsätzen.
© Springer, Liebl
Auch am Sonntag schwitzte Tirol bei Temperaturen von bis zu 35 Grad, doch die extreme Wetterlage spitzt sich dramatisch zu. Die GeoSphere Austria hat die orange Warnstufe (Stufe 3 von 4) auf den gesamten Westen des Landes ausgeweitet.
Kommentare