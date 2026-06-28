Orange Unwetterwarnung
Hitze gipfelt in heftigen Gewittern: Mehrere Einsätze in Tirol, Lage aber „relativ ruhig“
Die Unwettergefahr in Tirol ist hoch: Bereits am Samstag mussten die Feuerwehren unter anderem in Silz/Mötz ausrücken. Auch am Sonntag kam es zu zahlreichen Einsätzen.
© Springer, Liebl
Auch am Sonntag schwitzte Tirol bei Temperaturen von bis zu 35 Grad. Die GeoSphere Austria hat die orange Warnstufe (Stufe 3 von 4) auf den gesamten Westen des Landes ausgeweitet. Größere Einsätze blieben bis zum frühen Abend aus.
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