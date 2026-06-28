Hitze und Hagelgefahr: Orange Unwetterwarnung auf den Westen Tirols ausgeweitet

Auch am Sonntag schwitzt Tirol bei Temperaturen von über 31 Grad, doch die extreme Wetterlage spitzt sich dramatisch zu. Die GeoSphere Austria hat die orange Warnstufe (Stufe 3 von 4) auf den gesamten Westen des Landes ausgeweitet.

Auch am Sonntag hält sich die Hitze in Tirol hartnäckig. Noch vor Mittag lagen die Temperaturen vielerorts bei 31 Grad und mehr. Der Juni-Rekord für Nordtirol – 38,7 Grad wurden am Samstag in Innsbruck an der Messstation Univerität registriert – wird wohl nicht gebrochen werden. Doch zur orangen Hitzewarnung kommt eine Gewitter- und Starkregenwarnung für den ganzen Westen Tirols hinzu.

Bereits am Samstag hatte die GeoSphere Austria die Warnstufe „orange“ – Stufe 3 von 4 – für das Oberland herausgegeben. Am Sonntagvormittag wurde diese auf den gesamten Westen Tirols, also vor allem für die Gebiete westlich von Innsbruck, erweitert. „In diesen Gebieten ist mit Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel mit großem Schadenspotenzial zu rechnen“, teilte das Land in einer Aussendung mit. Zudem werde aus derzeitiger Sicht die Warnstufe „orange“ am Montag für weite Teile Tirols ausgegeben.

Warnung vor Gefahren

„Mögliche Gefahren bei Gewitter sind herabfallende Äste bzw. umstürzende Bäume. Im Straßenverkehr besteht zudem erhöhte Unfallgefahr – etwa durch starke Seitenwinde oder Aquaplaning und schlechte Sicht“, wird Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, in der Aussendung zitiert. Durch die Gewitter könne es außerdem zu lokalen Stromausfällen, Straßensperren oder auch Verspätungen und Ausfällen bei den Öffis kommen.

Bereits am Samstag entluden sich einige heftige Gewitter. Vor allem im Oberland kam es zu starken Regenfällen begleitet von heftigen Windböen. Mancherorts hagelte es auch. Im Außerfern kappte ein umgestürzter Baum eine Stromleitung, zwei Ortschaften waren etwa 1,5 Stunden ohne Strom. (TT.com)