Mure ging im Trentino ab: Dutzende Wanderer von der Außenwelt abgeschnitten

Nach einem Unwetter am Samstagnachmittag verlegten Fels- und Geröllmassen einen Forstweg im Val Genova. Die Evakuierung der Wanderer verlief ohne Zwischenfälle.

Val Genova – Ein schweres Unwetter traf am Samstagnachmittag das Trentino. Gegen 16.15 Uhr löste sich dann eine gewaltige Mure im Val Dosson. Eine große Menge Felsen und Geröll ging auf die Forststraße nieder, die das Val Genova mit der Malga Bedole verbindet, berichtet stol.it. Der Weg war blockiert, auch eine neu gebaute Brücke wurde mitgerissen, schilderte eine Hüttenwartin aus der Region.

Dutzende Wanderer, die sich oberhalb der Malga Bedole sowie bei der gleichnamigen Schutzhütte aufhielten, waren nach dem Murenabgang von der Außenwelt abgeschnitten. Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung Trentino sowie der Freiwilligen Feuerwehren in der Region wurden alarmiert und auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Dessen Besatzung entdeckte bei einem Überflug einen Bergwanderer auf einem Wanderweg, den sie anschließend in Sicherheit brachten.

Straße wieder freigegeben

Die eingeschlossenen Wanderer wurden in Gruppen von den Rettungskräften sicher ins Tal geführt. Laut stol.it verlief die Evakuierung ohne Zwischenfälle, verletzt wurde niemand.