Unfall auf Loferer Straße

Wohnmobil in Waidring mit weiterem Camper kollidiert und umgekippt

Die Loferer Straße war etwa eine Stunde nur eingeschränkt passierbar.
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