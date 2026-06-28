Mann nach Prügelattacke in Wiener Park im Spital gestorben

Die Hintergründe der Tat waren am Sonntag noch unklar. Zwei Verdächtige konnten flüchten, die Begleiterin des Mannes ist wohl die wichtigste Zeugin.

Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag nach einer Prügelattacke in einem kleinen Park in Wien-Donaustadt seinen Verletzungen erlegen und gestorben. Die noch nicht identifizierte Person war mit einer Frau dort unterwegs, als beide von zwei Personen auf E-Scootern angepöbelt wurden. Dabei soll das Opfer von dem unbekannten Täter mehrfach mit Faustschlägen im Gesichtsbereich attackiert worden sein, teilte die Polizei am Sonntag mit.

In weiterer Folge soll der unbekannte Täter auch die Frau geschlagen und sie unter Androhung weiterer Gewalt zur Übergabe von Bargeld aufgefordert haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Passanten hörten die Hilfeschreie der Frau und verständigten die Einsatzkräfte.

Schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Beim Eintreffen der Beamten lag das männliche Opfer regungslos in der Wiese. Da bei dem Mann zunächst weder Puls noch Atmung festgestellt werden konnten, begannen die Einsatzkräfte sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Die Berufsrettung Wien übernahm die weitere notfallmedizinische Versorgung, der Mann konnte vorerst stabilisiert und mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Etwas später wurden die Ermittler über den Tod des Mannes informiert.