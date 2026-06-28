„Yabadabadoo!“ Russell triumphierte am Rekord-Wochenende in Spielberg

Die Fans in Spielberg kamen am Sonntag nicht nur aufgrund der hohen Temperaturen ins Schwitzen. Russell siegte vor Verstappen und Antonelli. 320.000 Zuschauer am Rennwochenende bedeuteten einen neuen Rekord.

Mercedes-Pilot George Russell hat nach 2024 zum zweiten Mal beim Formel-1-Grand-Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring triumphiert. Der Brite gewann am Sonntag bei extremer Hitze in der Steiermark nach einem spannenden Finish vor Spielberg-Rekordsieger Max Verstappen im Red Bull. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli wurde im zweiten Mercedes Dritter. In der Gesamtwertung verkürzte Russell seinen Rückstand auf den 19-jährigen Italiener um zehn Punkte auf 40 Zähler.

Für Russell war es der zweite Erfolg in diesem Jahr, auch beim Auftakt in Australien hatte der 28-Jährige gewonnen. „Yabadabadoo“, jubelte er in Fred-Feuerstein-Manier noch in seinem Auto und fügte wenig später hinzu: „Jetzt bin ich ein bisschen durstig.“ Lob gab es sofort von Mercedes-Teamchef Toto Wolff: „Gut gemacht, George.“ Insgesamt hält Russell nun bei sieben Grand-Prix-Siegen.

Nach einem dramatischen Qualifying wegen eines Verstappen-Unfalls verteidigte Pole-Setter Russell seine Spitzenposition in der unfallfreien Startphase vor Lewis Hamilton. Dahinter arbeitete sich Verstappen um zwei Positionen nach vorne auf Rang drei. Während Russell seinen Vorsprung bei 35 Grad Celsius in der Luft und 51 Grad Streckentemperatur zunächst ausbaute, entwickelte sich dahinter ein knappes Rennen. In der 11. von 71 Runden lieferten sich Hamilton und Verstappen ein Rad-an-Rad-Duell mit dem besseren Ende für den Briten.

Kurz darauf verabschiedeten sich Hamilton und Charles Leclerc als einzige Piloten zu einem frühen Reifenwechsel, die Konkurrenz konterte erst deutlich später. Verstappen kam mit der Hitze im Murtal blendend zurecht, Antonelli meldete indes Probleme mit den Bremsen. Als der Williams von Carlos Sainz auf der Start-Ziel-Geraden ausrollte, profitierte der Italiener aber zumindest ein wenig von dem folgenden Virtual-Safety-Car. Hamilton optierte in der Phase für einen zweiten Boxenstopp, war auf der Soft-Mischung aber nicht entscheidend schneller und verlor dadurch wertvolle Zeit. Außerdem musste Hamilton so noch einmal die Reifen wechseln.

Rekord-Wochenende in Spielberg Beim Formel-1-Grand-Prix am Red Bull Ring in Spielberg ist am Sonntag ein neuer Zuschauerrekord verzeichnet worden. 320.000 Fans waren das gesamte Wochenende über gezählt worden, hieß es in einer offiziellen Aussendung. Die Polizei blickte zu Rennbeginn auf ein ruhiges Wochenende zurück, bis auf Kleinigkeiten seien die Tage sehr friedlich verlaufen.