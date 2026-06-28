HAK Imst: Abschlussjahrgang glänzt mit der Weißen Fahne

Die HAK Imst hat Grund zur Freude: Der diesjährige Abschlussjahrgang überzeugte mit hervorragenden Leistungen. Besonders hervorzuheben ist die Weiße Fahne in der IT-HAK. Insgesamt schlossen 16 Schülerinnen und Schüler mit ausgezeichnetem und acht mit gutem Erfolg ab.

Imst – Das Schuljahr endete für die HAK Imst mit einem großen Erfolg. 16 Absolventinnen und Absolventen erzielten einen ausgezeichneten Abschluss. Weitere acht Schülerinnen und Schüler beendeten ihre Ausbildung mit gutem Erfolg.

Ein besonderer Grund zur Freude war die „Weiße Fahne“. Diese hisste die Abschlussklasse der IT-HAK. Alle Kandidatinnen und Kandidaten bestanden erfolgreich die Reife- und Diplomprüfung.

Direktorin Jeannette Hausberger lobte die Absolventen: „Ich bin stolz auf unsere Kandidatinnen und Kandidaten.“ Die hervorragenden Ergebnisse seien Ausdruck ihres Engagements sowie „des Einsatzes unseres Lehrerteams und der hohen Qualität der Ausbildung an der HAK Imst", sagt die Direktorin.

Die Schulleiterin sieht die Absolventen gut für die Zukunft gerüstet. Sie betont die Kombination von fundiertem Wirtschaftswissen, sozialer Kompetenz und moderner Informatikausbildung. Gerade die IT-HAK biete gute Perspektiven. Viele Wirtschaftspartner bekundeten bereits Interesse an den jungen Fachkräften.

„Die HAK Imst gratuliert allen Maturantinnen und Maturanten zu ihrem erfolgreichen Abschluss. Sie wünscht ihnen alles Gute für ihren weiteren Berufs- und Bildungsweg.“