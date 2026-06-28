Brütende Hitze
40 Grad in der Innenstadt: Hitzerekord in Wien gefallen
Zum Hitze-Allzeitrekord fehlten am Sonntag nur 0,5 Grad.
© TOBIAS STEINMAURER
Wien – Die seit zehn Tagen andauernde Hitzewelle hat Österreich am Sonntag den ersten „40er“ beschert: Die GeoSphere Austria-Messstelle Wien-Innere Stadt registrierte um 16.35 Uhr exakt 40,0 Grad – die heißeste jemals in Wien gemessene Temperatur. Zum Hitze-Allzeitrekord von 40,5 Grad im August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg fehlten zu diesem Zeitpunkt also nur noch 0,5 Grad.
Höchstwerte in den Landeshauptstädten am Sonntag (laut Geosphere)
- Wien Innere Stadt: 40,0 Grad
- St. Pölten: 39,0 Grad
- Linz: 38,2 Grad
- Eisenstadt: 38,2 Grad
- Salzburg Freisaal: 36,5 Grad
- Innsbruck Universität: 35,6 Grad
- Klagenfurt Flughafen: 35,1 Grad
- Graz Straßgang: 35,0 Grad
- Bregenz: 34,9 Grad
Auch in Tirol hielt sich die Hitze am Sonntag hartnäckig – und entlud sich gegen Abend in teils heftigen Gewittern. Am Samstag ist mit 38,7 Grad der Rekord für die höchste je gemessene Temperatur in Nordtirol gefallen. (TT.com/APA)
Mehr dazu:
Orange Unwetterwarnung
Erste Gewitter entluden sich über Tirol: Einsätze im Oberland und im Zillertal
Extreme Hitze in Tirol
Kommentare