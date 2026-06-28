40 Grad in der Innenstadt: Hitzerekord in Wien gefallen

Wien – Die seit zehn Tagen andauernde Hitzewelle hat Österreich am Sonntag den ersten „40er“ beschert: Die GeoSphere Austria-Messstelle Wien-Innere Stadt registrierte um 16.35 Uhr exakt 40,0 Grad – die heißeste jemals in Wien gemessene Temperatur. Zum Hitze-Allzeitrekord von 40,5 Grad im August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg fehlten zu diesem Zeitpunkt also nur noch 0,5 Grad.