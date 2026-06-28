Graz-Wahl: KPÖ gewinnt laut Hochrechnung mit deutlichem Plus

Graz – Die KPÖ hat laut einer ersten Hochrechnung die Gemeinderatswahl in Graz klar für sich entschieden. Die Kommunisten von Bürgermeisterin Elke Kahr kamen laut einer Foresight-Hochrechnung für den ORF auf 35,8 Prozent der Stimmen und legten kräftig zu. Dahinter landete die ÖVP nahezu unverändert mit 25,6 Prozent auf Rang zwei. Platz drei holten die Grünen mit 13,9 Prozent – knapp vor der FPÖ mit 12,1 Prozent. Dahinter folgte die SPÖ (6,1 Prozent) vor den NEOS (4,8 Prozent).

Laut der Hochrechnung von 17.10 Uhr (Auszählungsgrad 14,9 Prozent der abgegebenen Stimmen; Schwankungsbreite 2,2 Prozentpunkte) konnte die KPÖ ihr Ergebnis gegenüber der Wahl 2021 (28,9 Prozent) damit deutlich ausbauen. Die ÖVP blieb gegenüber ihren 25,9 Prozent von 2021 nahezu unverändert.

Die Grünen verloren mit den laut Hochrechnung 13,9 Prozent zwar deutlich gegenüber ihrem vorangegangenen Ergebnis (17,3 Prozent), blieben aber vor der FPÖ. Die Freiheitlichen konnten mit ihrem Ergebnis von 12,1 Prozent nur wenig zulegen: 2021 kamen die Blauen auf 10,6 Prozent.

Die SPÖ verlor gegenüber ihren 9,5 Prozent aus 2021 weiter und fuhr nach 2021 neuerlich ein historisch schlechtestes Ergebnis ein. Die NEOS erreichten die damaligen 5,4 Prozent ebenfalls nicht.

Mehrheit für KPÖ, Grüne und SPÖ im Gemeinderat

Die KPÖ kommt damit auf 18 Mandate (+3), die ÖVP verliert eines und hält künftig zwölf Sitze. Die Grünen büßen zwei Mandate ein und kommen auf sieben Abgeordnete. Die FPÖ gewinnt ein Mandat dazu und hält nun bei sechs Sitzen. Die SPÖ verliert ein weiteres Mandat und entsendet künftig nur noch drei Mandatare in den Gemeinderat. Die Pinken ergattern so wie auch 2021 neuerlich zwei Mandate. Die aktuelle Koalition aus KPÖ, SPÖ und Grünen verfügt damit über eine komfortable Mehrheit von 28 Mandaten im 48 Sitze umfassenden Gemeinderat. Selbst nur mit den Grünen hätten die Kommunisten eine knappe Mehrheit von 25 Mandaten.

225.883 Personen waren wahlberechtigt, die Beteiligung dürfte bei rund 48,8 Prozent liegen. Nach den 54 Prozent von 2021 ist dies ein neuer Negativ-Rekord.

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) und ihr Ehemann Thomas Wolkinger auf dem Weg zur Stimmabgabe. © INGRID KORNBERGER

Wahlkarten-Schätzung mitberücksichtigt