Schwerer Unfall in Weerberg: E-Mountainbiker stürzte 150 Meter ab

Weerberg – Ein schwer verletzter Mountainbiker musste Sonntagmittag in die Klinik Innsbruck geflogen werden, nachdem er in Weerberg 150 Meter abgestürzt war, berichtet die Polizei.

Der 68-Jährige war Teil einer siebenköpfigen Gruppe, die mit E-Mountainbikes vom Weerberg kommend entlang der Route Nummer 403 in Richtung Geiseljoch bergwärts fuhr. Gegen 11.50 Uhr verlor der Mann bei einer Schiebestrecke die Kontrolle, kam über den Weg hinaus und stürzte über steiles, felsiges Gelände ab.