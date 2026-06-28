Silber für Rad-Ass Christina Schweinberger, Marco Schrettl holt Bronze

Bei den österreichischen Straßenrad-Meisterschaften wurde die Jenbacherin Christina Schweinberger knapp Zweite. Marco Schrettl aus Münster blieb Rang drei.

Schwanenstadt ‒ In der brütenden Hitze in und rund um Schwanenstadt konnten sich am Sonntag zwei Tiroler World-Tour-Straßenrad-Asse bei den österreichischen Meisterschaften ihre Medaillen abholen. Die Jenbacherin Christina Schweinberger (Fenix) musste sich nach 99,8 Kilometern erst am Ende Katharina Sadnik geschlagen geben und holte Silber.