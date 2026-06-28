Silber für Rad-Ass Christina Schweinberger, Marco Schrettl holt Bronze
Bei den österreichischen Straßenrad-Meisterschaften wurde die Jenbacherin Christina Schweinberger knapp Zweite. Marco Schrettl aus Münster blieb Rang drei.
Schwanenstadt ‒ In der brütenden Hitze in und rund um Schwanenstadt konnten sich am Sonntag zwei Tiroler World-Tour-Straßenrad-Asse bei den österreichischen Meisterschaften ihre Medaillen abholen. Die Jenbacherin Christina Schweinberger (Fenix) musste sich nach 99,8 Kilometern erst am Ende Katharina Sadnik geschlagen geben und holte Silber.
Bei den Herren ergatterte der Münster Neo-Profi Marco Schrettl (Astana) wenige Tage nach dem Einsatz bei der Tour de Suisse Bronze. Der 22-Jährige blieb nach 166,8 km nur hinter Michael Gogl und Felix Großschartner. Der Rietzer Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg) wurde Vierter. (tt.com)
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