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Gastkommentar
Bildung beginnt schon vor der Volksschule
Gastkommentarvon Regina Rüscher-Christler
In vielen Kindergärten werden in diesen Tagen Vorschulkinder mit verschiedenen Ritualen verabschiedet und damit in die Volksschule entlassen. Ein für viele bedeutender Schritt.
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