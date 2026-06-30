Gastkommentar

Bildung beginnt schon vor der Volksschule

Regina Rüscher-Christler

Gastkommentarvon Regina Rüscher-Christler

In vielen Kindergärten werden in diesen Tagen Vorschulkinder mit verschiedenen Ritualen verabschiedet und damit in die Volksschule entlassen. Ein für viele bedeutender Schritt.

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