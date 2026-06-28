Tiroler Geschichte
Alte Bräuche, hohe Ehren und neue Krimis: Das große TT-Pub-Quiz für zu Hause, Teil 4
Tradition, Geschichte, Popkultur: Tirol verbindet scheinbar Gegensätzliches.
© Paschinger (1), TVB Hall-Wattens (1), Mona Film/Barry Films (1)
Von den alten Römern in Aguntum über bunte Fasnachtsbräuche bis hin zu modernen Bestsellern, die es auf Netflix schaffen – die Tiroler Geschichte ist reich an faszinierenden Ereignissen, schillernden Persönlichkeiten und gut gehüteten Geheimnissen. Wie viele Fragen könnt ihr beantworten?
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