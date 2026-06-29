Evakuierung im Kaunertal beendet: 250 Menschen mit Hubschraubern ausgeflogen

Die Evakuierungsflüge von rund 250 Menschen, die seit Sonntagnachmittag im hinteren Kaunertal eingeschlossen waren, konnten am Montag um 11 Uhr beendet werden. Insgesamt waren vier Hubschrauber an den Flügen beteiligt. Teile der Gletscherstraße sind nach wie vor verschüttet, Räumungsarbeiten sind aber bereits im Gange.