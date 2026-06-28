Muren verlegen Gletscherstraße: 200 Menschen sitzen im Kaunertal fest

Heftige Gewitter samt Hagel erlebte am Sonntagnachmittag das Kaunertal. Dadurch schwollen der Rötizbach und der Watzebach stark an und Muren verlegten die Kaunertaler Gletscherstraße auf einer Länge von etwa 50 Metern. Teile der Fahrbahn wurden weggespült, die Stromversorgung unterbrochen, berichtet die Polizei am Abend.

Rund 200 Personen, die sich im hinteren Kaunertal befanden, konnten das Tal nicht verlassen. Sie wurden laut Polizei vor Ort in Lokalen untergebracht und versorgt. Erste Personen wurden bereits per Polizeihubschrauber ausgeflogen. Die restlichen Evakuierungen sind am Montagmorgen geplant. Hinweise auf vermisste Personen gebe es nicht. (TT.com)