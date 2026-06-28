Von herabfallendem Stein getroffen: 31-Jähriger in Ötztaler Alpen schwer verletzt

Vent – Ein 31-Jähriger hat sich am Sonntag bei einer Übung des Deutschen Alpenvereins in Ötztal schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann von einem herabfallenden Stein am Rücken getroffen. Er wurde per Tau geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.

Am Vormittag war die vierköpfige Gruppe des Deutschen Alpenvereins in Vent von der Martin-Busch-Hütte zur sogenannten Hinteren Schwärze unterwegs. Aufgrund der fortschreitenden Zeit verzichteten die Sportler darauf, den Gipfel zu besteigen. Stattdessen führten sie an der Nordwand Übungen durch. Der 31-Jährige befand sich laut Polizei gerade angeseilt in einer Eisflanke, als ihn der Stein traf. (TT.com)