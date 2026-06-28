Neue Gespräche zwischen USA und Iran am Dienstag in Katar

Nach gegenseitigen Angriffen haben die USA und der Iran laut US-Medien einen Stopp der Kämpfe und einen Verhandlungstermin für Dienstag vereinbart. Die beiden Seiten würden "vorerst zurückstecken" und hätten vereinbart, sich in der katarischen Hauptstadt Doha zu weiteren Gesprächen zu treffen, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf einen Regierungsvertreter in Washington. Auch das US-Nachrichtenportal Axios zitierte zwei US-Regierungsvertreter, die dies bestätigten.

Die Schiffe in der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormuz könnten sich nun wieder frei bewegen, sagte einer der Regierungsvertreter. Teheran und Washington hatten am 17. Juni in einem Rahmenabkommen die "unverzügliche" Einstellung aller Kämpfe vereinbart. Zudem sagte der Iran zu, Handelsschiffen für vorerst 60 Tage eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormuz zu ermöglichen.