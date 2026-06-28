USA und Iran einigen sich auf Ende gegenseitiger Angriffe

Die USA und der Iran einigen sich einem Medienbericht zufolge auf ein Ende ihrer gegenseitigen Angriffe. Beide Seiten planen demnach für Dienstag ein Treffen in der katarischen Hauptstadt Doha, um ihren Streit um die Straße von Hormuz beizulegen, berichtet das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf einen hochrangigen US-Regierungsvertreter. Stellungnahmen der beiden Länder liegen zunächst nicht vor.

Trotz mehrerer Angriffe während der eigentlich geltenden Waffenruhe gehen die USA von weiteren Gesprächen mit dem Iran in den kommenden Tagen aus. Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: "Es wurde nichts abgesagt." Technische Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens liegen demnach für die kommenden Tage im Plan. Zudem seien die Kanäle zur Konfliktvermeidung eingerichtet und funktionsfähig. Ein Ort für mögliche Gespräche wurde nicht genannt.