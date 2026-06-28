Trumps nächstes Washington-Projekt ist ein Golfplatz

Ein Ballsaal, ein Riesen-Triumphbogen und nun ein Golfplatz: US-Präsident Donald Trump will mit einem weiteren Projekt das Aussehen von Washington verändern. Am 1. September werden die Arbeiten für einen Golfplatz auf einer Halbinsel in der Stadt beginnen, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social ankündigte. Es soll "einer der besten Golfplätze" der Welt werden und der Öffentlichkeit zugänglich sein. Kritiker von Trumps Architektur-Projekten sprechen von Geltungssucht.

Der 80-Jährige spielt selbst gerne Golf. Der Trump-Familienkonzern betreibt Golf-Clubs in mehreren Ländern. Wie wichtig ihm das neue Projekt ist, kann man auch daran ablesen, dass er sich am Sonntag zu dem Standort fahren ließ und vor Ort Pläne sichtete. Er will den Golfplatz in die Lage versetzen, große Profi-Turniere wie die US Open, den Ryder Cup und die PGA Championship ausrichten zu können. Zu den Kosten der Arbeiten unter der Leitung des US-Innenministeriums machte Trump in seinem Post keine Angaben, ebenso wenig dazu, wer am Ende zahlt.

Der Golfplatz in der US-Hauptstadt soll das bisherige öffentliche Golfplatzgelände East Potomac Golf Links auf der Halbinsel ersetzen, das aus Trumps Sicht heruntergekommen ist. Er schrieb, viele der Bäume seien beschädigt und stellten eine Gefahr für Besucher dar. Er sieht auch große Mängel bei der Bewässerung. Es handelt sich um eine Prestige-Lage. Vom Golfplatz umgeben vom Fluss Potomac hat man Ausblick auf berühmte Denkmäler der Stadt. Auch das Weiße Haus ist nur wenige Kilometer entfernt.

Seit längerem ist bekannt, dass Trump den alten Golfplatz ins Visier genommen hat. Der in den 1920er Jahren in Betrieb genommene Platz ist laut "New York Times" anfällig für Überschwemmungen. Das Instandhaltungsbudget sei begrenzt gewesen, das habe Spuren hinterlassen. 2020 habe eine gemeinnützige Organisation den Betrieb übernommen und wollte das Gelände restaurieren.