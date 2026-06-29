Kommentar

Wahlkampf? Schon längst und überall

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Die FPÖ erneuert das Duell mit Landeshauptmann Anton Mattle (VP). Tritt Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer mit einer eigenen Liste an, könnte das nicht nur die Blauen Stimmen kosten.

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