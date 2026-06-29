Vergiftetes Erbe wird saniert
54 Jahre nach Chemie-Unfall: Wo Innsbrucks Untergrund immer noch kontaminiert ist
Armin Niederacher steht gegenüber der Kaserne in der Köldererstraße vor dem Gebäude, in dem sein Vater eine chemische Reinigung betrieben hat. 1993 wurde sie zugesperrt, 1994 entdeckte man die Folgen eines Chemie-Unfalls und die enormen, bis heute im Boden nachweisbaren Auswirkungen.
© Patrick Steiner
Ein Missgeschick mit dramatischen Spätfolgen: 1972 kippte bei einer Reinigung ein Fass mit einer giftigen Chemikalie um, versickerte im Boden und verunreinigt bis heute einen zwei Kilometer langen Bereich im Osten von Innsbruck. Armin Niederacher hat das Grundstück geerbt. Mehr als 50 Jahre nach dem Unfall stehen in seiner Garage Anlagen, die den Untergrund sanieren und das Grundwasser reinigen sollen. Eine Mammutaufgabe.
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