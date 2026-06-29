54 Jahre nach Chemie-Unfall: Wo Innsbrucks Untergrund immer noch kontaminiert ist

Ein Missgeschick mit dramatischen Spätfolgen: 1972 kippte bei einer Reinigung ein Fass mit einer giftigen Chemikalie um, versickerte im Boden und verunreinigt bis heute einen zwei Kilometer langen Bereich im Osten von Innsbruck. Armin Niederacher hat das Grundstück geerbt. Mehr als 50 Jahre nach dem Unfall stehen in seiner Garage Anlagen, die den Untergrund sanieren und das Grundwasser reinigen sollen. Eine Mammutaufgabe.